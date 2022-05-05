台東知本海岸傳有日治時代埋藏的黃金，嘉義安姓老翁4、5兩日再度開挖。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

為完成父親遺願，安姓老翁日前特地從嘉義到台東知本挖黃金。他與合夥人劉姓男子開挖12公尺後發現有人為痕跡，深信地底下埋有2000台斤黃金，然而截至5點卻沒有結果。劉姓合夥人強調，已向國有財產署申請展延，擇日再挖。

嘉義69歲安姓老翁的父親日據時代曾在台東知本當警察，聽聞日軍離開台灣時，在知本海邊、前捷地爾開發區埋下許多東西，傳聞有黃金。安父離世前又提醒他，未來有能力一定要到台東挖掘確認。

因開挖經費龐大，安翁找來劉姓男子合作，向台東縣政府及國有財產署申請開挖核准，從3月16日開挖，卻遭知本部落卑南族人以傳統領域為由阻止，經協調未果，4月7日再開挖，族人再度出面阻止。

兩人繳交共208萬元的保證金，加上開挖工程所需費用超過1百多萬元，若不再開挖，等於投資心血都泡湯，眼看5日就是申請開挖的期限，劉男便自4日恢復開挖。

劉男出示科學調查結果，自信表示，開挖前已請波蘭專家及台大教授到現地進行光譜儀的金屬探測，結果光譜儀呈現大量紅色反應（紅色代表黃金），推估約2噸的黃金埋在地底約7到15公尺深處。

劉男在開挖至12公尺時，發現土質鬆軟且有人工痕跡，「我信心滿滿，應該有東西」，然而下午5點一到，卻什麼也沒有，因時間有限，從4日到5日開挖深度及範圍不夠，他說「只能期待日後再挖了」。

國有財產署南區分署台東辦事處主任蕭煇俊表示，安翁是依法申請開挖，程序也無不法，日前也提出再度開挖申請，目前仍有資料尚未補齊。依據「國有埋沉財產申請掘發打撈辦法」規定，申請人掘發打撈獲得財產時，處理所得價款，於扣除執行機關處理費用後，40％為申請人報酬。