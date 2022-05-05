高通技術公司5日宣布推出支援Wi-Fi 7的第三代高通Networking Pro系列平台，現已向全球開發合作夥伴提供樣品。高通第三代Networking Pro系列是全球最高效能的商用Wi-Fi 7網路基礎架構平台產品組合。

該產品承襲高通Networking Pro系列平台多個世代優良傳統，結合Wi-Fi 7特點與高通技術公司的智慧多頻道管理技術，為Wi-Fi 6／6E裝置使用者提供更快的速度、降低延遲並提高網路使用率，同時為新一代Wi-Fi 7客戶端裝置提供改變時代的高傳輸量和極低的延遲。

高通技術公司資深副總裁暨無線基礎設施與連網業務總經理Nick Kucharewski表示：「高通首批送交客戶的Wi-Fi 7 Networking Pro系列開啟了10 Gbps Wi-Fi的時代。高通Networking Pro系列第三代平台結合支援最新的Wi-Fi 7創新功能與我們獨特的產品架構，能實現從整個家用網狀網路到大型公共場所使用的連接網路解決方案。有了這條產品線，我們預期會為現今的應用和新興的Wi-Fi 7生態系統帶來全新一級的客戶系統。」

Counterpoint Research研究副總裁Neil Shah表示，基於強大的Wi-Fi 6／6E動能和領先地位，高通支援Wi-Fi 7的第三代Networking Pro系列平台提供創紀錄的無線容量和傳輸量效能，將家用和企業的Wi-Fi基礎設施提升到新的境界。

Neil Shah指出，在高度可擴展、模組化和最佳化的架構中導入同時多重連結操作、4K QAM、四頻配置等Wi-Fi 7創新。高通技術公司再次提高標竿，推動業界進入10 Gbps+時代。即使面對過去不可能達成的受限制環境，現在這個創新平台也有助於提供沉浸式且內容豐富的無線體驗。