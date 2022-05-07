最恐怖的情緒勒索！1名女網友日前被家中長輩要求幫忙接姪子下課，她說當天要加班、無法幫忙，長輩竟說她的大嫂晚上要做直播賺錢，罵她「你有你哥嫂忙嗎？不過就是個主辦會計，一個月能賺多少錢」還說她即便台大畢業，還不是只能當會計，嗆她月薪比哥哥、大嫂一場直播賺得少。

該女網友在臉書「匿名公社」發文表示，家中長輩日前傳訊息要她幫忙接姪子下課，順邊幫家人買晚餐，而她回覆說當天要加班、無法幫忙，長輩則說她的哥哥、大嫂晚上要開直播、沒時間接孩子，長輩說「你有你哥嫂忙嗎？你不過就是個主辦會計，一個月能賺多少錢」，還稱哥嫂1場直播賺的錢都比她月薪還多。

女網友被家中長輩要求幫忙接姪子下課，長輩說她的哥哥、大嫂晚上要做直播賺錢，罵她「你有你哥嫂忙嗎？不過就是個主辦會計，一個月能賺多少錢」。（翻攝自臉書「匿名公社」）

女網友的長輩說她台大畢業又如何，「還不是只能當會計」，女網友事後將對話截圖PO出，憤怒說「我也有自己工作要忙啊！為什麼我就要犧牲自己工作去幫他們接小孩下課？」還說該長輩已經好幾次這樣了。

其他網友紛紛留言「這個要拒絕到底，有空就幫忙，沒空就拒絕，不然沒完沒了」、「賺那麼多錢又如何？連一個孩子都沒辦法照顧好！有什麼屁用」、「好恐怖的情緒勒索」、「那請哥哥一個月那3萬出來啊，自己的小孩還要別人接」、「一個直播賺很多，就請司機啊！好笑」、「最討厭會情緒勒索的人」、「願意幫是情份，不願意是本份」、「有錢就請保姆啊」。