本土疫情持續延燒，屏東7日新增584例，屏縣府指出，目前5歲以下確診累計230例，而6至11歲學童疫苗從2至6日止，共施打56校2657人，施打率49％，通報6名學生出現暈針情形，1人就醫後返家，其餘休息後也返家，都無礙。

屏縣府指出，7日新增確診584例分布在屏東市189案，潮州鎮36案，東港鎮55案，恆春鎮44案，萬丹鄉36案，獅子鄉8案，長治鄉13案，九如鄉13案，麟洛鄉6案，里港鄉10案，高樹鄉4案，鹽埔鄉5案，內埔鄉21案、萬巒鄉11案，竹田鄉9案，新埤鄉3案，枋寮鄉9案，新園鄉41案，崁頂鄉2案。

另林邊鄉2案，南州鄉2案，佳冬鄉3案，琉球鄉3案，滿州鄉3案，車城鄉2案，枋山鄉3案，三地門鄉8案，瑪家鄉6案，霧台鄉3案，泰武鄉14案，來義鄉10案，春日鄉5案，牡丹鄉5案。

至於全校班級暫停實體課程校數5校102班，為屏東高中、屏北高中、獅子國中、德協國小、大光國小；部分班級暫停實體課程校數則有82校176班。

縣府統計至7日，居家隔離現管人數1272，今日解隔1512人，近期無違反居家隔離規範者；5歲以下確診累計230例，36例解除隔離，無重症。居家照護累計 1437人，解除135人，現管1032人。

縣府表示，為讓民眾盡快買到家用快篩，屏縣原有150個販售點，經縣府衛生局爭取，再增加竹田、車城、佳冬、枋山、春日等5鄉衛生所加入販售行列，全縣33鄉鎮都有販售點，方便民眾就近購買。

同時為照顧確診兒童及孕婦，除了衛生所醫師以外，縣府更號召基層小兒科專科醫師協助評估，關懷兒童確診個案（尤其是12歲以下），目前已有16位基層兒科醫師加入，包括迦美診所、小太陽兒科聯合診所、蔡長禧診所、正大聯合診所、林俊傑診所、元和馨診所、林長興診所、宋的祥診所、張俊智診所、博醫診所、洪梓策親子診所、嘉誠診所、慈愛診所、黃志忠診所、欣安禾婦兒科診所。孕婦則由鄭英傑婦產科醫師關懷照護。