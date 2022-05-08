加州參議會司法委員會5日通過一項提案，允許12歲以上的青少年施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗不必經過父母同意。

「洛杉磯時報」報導，一旦這項提案通過立法，加州將會領先全美各州，允許最年輕的族群不必經過父母同意就能施打疫苗。

加州現行法律規定，12歲到17歲青少年若要施打疫苗，大部分情況都須家長或監護人同意。除了少數經由性行為傳染的疾病，允許12歲以上能自主接種B型肝炎、人類乳突病毒（HPV）疫苗。

加州參議會司法委員會5日以7比0投票通過提案，接下來將交給參議會40名議員表決。這項提案允許12歲到17歲的青少年能自主決定，接種美國食品暨藥物管理局（FDA）、疾病管制暨預防中心（CDC）認可的疫苗。

這項提案5日在委員會通過之後，民主黨籍的提案人加州參議員威善高（Scott Wiener）在推特（Twitter）指出：「即便是父母拒絕或不肯帶他們去打疫苗，青少年也應該可以保護自己的健康，無論是COVID、流感、麻疹或小兒麻痺疫苗。」

反對陣營認為，孩童太過年輕，尚未發展出完整的決策能力能用來衡量風險與利弊，可能成為藥廠推銷的目標。（編輯：劉學源）1110508