新竹縣政府為提昇道路環境服務品質，協助13鄉鎮市公所爭取營建署前瞻建設補助，有11個鄉鎮市共19個提案獲得核定，總金額3億5699萬元，待中央補助款經議會及代表會核定後，就可展開後續發包施工。縣長楊文科強調，縣府會繼續努力爭取中央補助，讓道路明亮安全，保障行人安全。

縣府工務處表示，竹東鎮北興路1段、工業1路、工業2路範圍內有台泥公園、興建中的竹東轉運中心及規畫中的竹東行政中心和竹東大禾埕等重要建設，周邊道路將推動管線下地，突破傳統街道風貌，將打造人本及無障礙的人行空間。

竹東鎮並有全國知名客家市集「中央市場」，週邊仁愛路、杞林路及興農街，獲得前膽補助後，將進行路面刨除重鋪並設置標線，改善附屬設施，其中2個路口做整體規畫改善後，未來漫步在市場周邊的舊城區，就能怡然舒適。

竹北市獲前瞻補助的有高鐵特區、公三公園人行廊道縫補及東興國小週邊就學步道改善，將增設路口、庇護島，降低通行風險並營造綠蔭人行道。

湖口鄉前膽補助改善中美路及達生8街外，緊鄰竹7線成功路的信勢國小，因腹地不足沒有人行空間，將協調學校退縮校園圍牆，新設人行道，以保障學子上下學安全。

其它道路改善案還有，尖石鄉玉峰村馬美道路及嘉樂村5鄰道路；橫山鄉橫山、豐田、南昌村道路；北埔鄉大南坑及尾隘子整體道路；峨眉石井村產業道路；新埔鎮寶山里及清水里社區聯絡道；關西鎮大同、上林、錦山里聯絡道；寶山鄉深井1、2路道路。