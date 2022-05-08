余天、李亞萍夫婦的二女兒余苑綺2014年發現罹患直腸癌，且病程已到三期，雖一路積極治療，但至今已復發3次，而已做過70多次化療的她，由於化療方式已出現抗藥性，只能改作最新的放射性療程，而今母親李亞萍曝光她的最新病況，癌症指數才短短幾天又飆新高，身體狀況相當不好。

據《三立新聞網》報導，余苑綺與癌症對抗8年，過程中一度康復並生下兩胎，但癌症卻一再復發，余天幾天前才透露她的癌症指數從16變高到38.9，如今李亞萍透露女兒的指數不斷飆高，已來到40幾，余苑綺的身體狀況也不佳，腰痛與肚子痛的情況與日俱增，甚至連站都不能站，「代表殺死的癌細胞已經不如生長的快」。

因余苑綺對化療已有抗藥性，因此現在是接受最新的熱治療法，李亞萍透露，這個療程只有馬偕跟萬芳醫院有在做，女兒到離住處較近的淡水馬偕接受治療，一周要去2次，另外一周4次去耕莘醫院做放療，整套療程預估要3個月以上，所幸這兩種療法幾乎沒副作用，余苑綺比較能接受，「綺綺聽到化療兩字都會發抖」。

至於先前余天曾透露，余苑綺抗癌一年費用需要300萬，李亞萍表示費用部分不清楚，還沒跟醫生談到，只希望女兒能盡快接受治療，至於老公余天因擔心女兒而無心在政壇耕耘，退出了民進黨新北市黨部主委選舉，李亞萍表示她現在唯一的重心，只有照顧余苑綺的健康而已，今適逢母親節，她待在家沒特別過節，「我最大願望就是綺綺康復，其他都不重要了」。