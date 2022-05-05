民進黨立委余天今（5日）攜手台灣年輕病友協會、台灣癌症基金會共同舉辦記者會籲政府仿效英國，盡速設立「台灣癌症藥品基金」（CDF）。（葉書宏攝）

癌症醫療負擔沉重 余天訴病友家屬心聲嘆：吃不消

癌症醫療負擔沉重，可能瞬間拖垮癌友家庭經濟，民進黨立委余天今（5日）攜手台灣年輕病友協會、台灣癌症基金會共同舉辦記者會籲政府仿效英國，盡速設立「台灣癌症藥品基金」（CDF）。余天表示，治療癌症一年動輒2、3百萬元，不要說一般的勞動族群無力負擔，就連他個人都大嘆「吃不消！」衛福部國健署主任祕書王怡人表示，未來仍需審慎研議。

余天表示，台灣推行健保的目的是希望國人「病得起」且「不因病而貧」，但是癌症新藥與技術費用高昂，健保不給付，病友因此無法及早獲得較好的治療，有必要由政府出面，效法英國，在健保總額之外，建立「台灣癌症藥品基金」。

余天說，他也是病友家屬，治療癌症一年動輒2、3百萬元，不要說一般的勞動族群無力負擔，就連他個人都感到吃力，非常了解抗癌的辛苦，在治療的過程中，除了依靠病友本身的意志力，更需要家庭的經濟支持，各種新興的癌症療法，因此他認為設立「台灣癌症藥品基金」刻不容緩，他將發動立委連署，向衛福部和行政院建言。

余天也透露，最近女兒余苑綺將接受最新的熱治療，可能會到馬偕醫院進行，他也坦言醫藥費昂貴，自己以目前薪水也感覺蠻吃力的，沒有癌症病友家屬難以體會罹癌家庭環境艱苦，每天都在痛苦當中，一下又聽醫生說癌指數升高，連化療都不能打，「醫生一講不就等死？」

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶表示，衛福部統計，20至64歲勞動人口罹癌數逐年增加，每年門、住診人數近47萬人，罹癌後絕大部分因為治療的副作用無法保有工作，台灣進入低薪時代，青年族群買不起房可以選擇不婚、不育，卻不能選擇不生病，因此希望政府支持台灣癌症藥品基金，年輕癌友才有機會使用更新更好的癌症新藥，保有勞動生產力。

台灣癌症基金會執行長、台北市立萬芳醫院顧問醫師賴基銘提到，即便知道有很好的治療用藥，卻因健保尚未給付，病人付不起而無法使用。醫師面臨的兩難是，為癌友診斷病情後，還要診斷病人們的口袋有多深？看著台灣病人因健保受惠，同時也因健保受困，在全有、全無之間，希望有額外財源支持癌症新藥基金，從政府、癌友、藥廠多元參與形式，兼顧照顧經濟弱勢病友，也確保健保永續發展。

王怡人說，對於癌症病友及家屬照顧已有2大基金協助，健保基金處理包括癌症治療與前端的預防，對於新藥引進另設基金，恐面臨資源有限的困境，且成立基金有其要件，須更審慎研議。健保署科長則表示，樂觀其成。