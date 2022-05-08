保育員吳雪枝餵食梅花鹿。（柯宗緯翻攝）

保育員李元華餵食樹懶。（柯宗緯翻攝）

母親節快樂！高雄壽山動物園共有9位女性保育員，對待動物猶如自己的孩子般寵愛。其中，已有23年照養動物經驗的吳雪枝是最資深的保育員，而有「空軍總司令」稱號的周潔如女士，她的母親也曾擔任壽山動物園的保育員，這些「動物媽咪」無微不至的照養園內動物，令人為之動容。

今年母親節，特別企劃動物媽咪專題，人與動物之間難以言喻的情感，透過與保育員訪談一窺究竟。保育員周潔如從小受到在壽山動物園擔任保育員媽媽的影響，長大後也投入保育員行列，起初負責大型草食性動物的照養，首次面對動物們因病痛離開，她難過寫下對駱駝「春麗」思念，字裡行間流露款款深情。

周潔如也說，當時在照顧春麗同伴「強強」時，發現有步履蹣跚的情形，立即通知獸醫師及時治療，過程中更驚喜發現駱駝的腳底像海綿一樣柔軟，原來駱駝腳底有厚軟的脂肪肉墊，既能隔熱且不會讓牠陷入鬆軟的沙土中。

後來，周潔如成為鴯鶓的「動物媽咪」，從幼雛到成年悉心的呵護，彼此間產生深厚的感情；鸚鵡是最讓她掛心的動物，因為牠們個性敏感很會認人。而最近園內誕生小孔雀，當她看著孔雀媽媽帶著2隻小孔雀漫步林間，內心也獲療癒。

此外，還有8位女性保育員，分別是3年後即將退休的吳雪枝女士，負責梅花鹿、弓角羚羊、長鬃山羊及山羌等動物照養；外號包子的徐千貽對於動物訓練很在行，黑猩猩與她有一定程度的信任感；外號小胖的張淑萍陪伴侏儒河馬「圓寶」成長，也會透過互動遊戲進行動物訓練。

保育員李元華所照料的樹懶也很受遊客喜愛，繁衍無數的黑肚綿羊及長鼻浣熊分別由保育員郭雪貞及紀方捷照顧，而在收容中心服務的許美鯉及鍾惠英，她們對於領角鴞等收容動物的照護，也獲得動物友善的回應。

壽山動物園目前整修於10月即將開園，歡迎想為動物們盡一份心力的民眾一起加入動物認養行列，並按讚追蹤壽山動物園臉書、IG粉絲團，即時關心動物日常！詳情請上壽山動物園臉書粉絲團 https：／／www.facebook.com／ShouShanZoo 查詢。