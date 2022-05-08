台北市長柯文哲頻頻神準預言命中疫情發展，引發各界關注。臉書粉專「聲量看政治」表示，柯文哲今年以「印度神童模式」透過預言等方式拉抬自己的聲勢，但最新數據顯示，柯文哲的預言並未達到預期效果，其所獲得的聲量僅有去年同期的4成左右，更不如往年競選市長之時。

「聲量看政治」今天(8日)在臉書上發文指出，去年本土疫情第一波爆發時，柯文哲利用台北市政府防疫記者會上演「文哲脫口秀第一季」，罵美國、比中指、丟官員病例通通來，當時獲得些許高聲量，讓自己的聲量重回2019年創立台灣民眾黨時的狀況（但仍僅只有2018年底第二次市長連任時的25%）。

「聲量看政治」發現，第二次本土疫情爆發，柯文哲以「印度神童模式」大量預言、假示警真恐嚇，利用台北市長與北市疫情指揮官的政治地位，想再次複製文哲脫口秀第一季的聲量模式，上演文哲脫口秀第二季。

「聲量看政治」認為，根據GoogleTrend的資料顯示「文哲脫口秀第二季之台北神童末日預言」的聲量，沒有達到如預期般的效果。無論在關鍵字搜尋、新聞搜尋，甚至Youtube搜尋觀看率，都比去年同期的聲量來的低，僅去年同期的40%。如果比較起柯文哲第一屆與第二屆市長選舉的聲量，更僅只有兩次聲量的12%而已。這樣的趨勢顯示，台灣人對於柯文哲本人的言行與表現，長期來看是愈來愈膩了。如果以此長期趨勢或者拿股票趨勢來比喻，柯文哲這檔聲量股票，長線走空。