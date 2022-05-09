陸姓男子因為缺錢花用，自備砂輪機要切割娃娃機店的兌幣機。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

40歲陸姓男子日前因為缺錢花用，竟然自備砂輪機切割楠梓區一家娃娃機店的兌幣機，因為有其他客人到店裡，他未得手就收拾工具離去。警方獲報後調閱監視器畫面，循線通知陸男到案說明，詢後函送橋頭地檢署偵辦。

楠梓警分局翠屏所於5月4日接獲梁姓民眾報案，說其在德民路開設的娃娃機店內的兌幣機遭毀損。員警獲報後調閱該店監視器影像，看到一名壯碩男子意圖行竊，以自備的砂輪機插入店內電源插頭，欲割開兌幣機竊取金錢，導致火花四射，一點都不怕引起火災。

警方經擴大調閱監視器畫面比對，掌握該男子特徵，循線追查得知男子身分，並於5月8日通知陸男到案說明。陸男坦承因為沒工作又沒錢，才異想天用砂輪機切割兌幣機偷錢，但無功而返。陸男因為平常有打零工，所以自備砂輪機。

警方聽後覺得好氣又好笑，並訓斥陸嫌「正值壯年，好手好腳，整天不務正業，只想要行竊」。警方詢後依毀損、竊盜未遂罪函送橋頭地檢署偵辦。