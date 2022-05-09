資深媒體人陳文茜8日以「疫情中三個女人的故事」為題在臉書發文，批評政府對於新冠肺炎藥物的管控，遭前台大醫院感染科醫師林氏璧發文指出錯誤，認為陳「對新冠用藥完全誤解」。對此前國民健康署署長邱淑媞今（9日）在臉書發表看法，「陳女士不捨蒼生的大方向是對的，瑕不掩瑜；但林醫師對政策的大方向太外行，誤判了，還要嚷嚷，也就實在讓人看不下去。」

對於林氏璧《給文茜的公開信》，陳文茜回應表示感謝指教、感謝專業醫師對於藥物使用者的資格正確的指教，「十二歲以上兒童才能使用輝瑞口服藥物Paxlovid」。邱淑媞則在臉書指出，林醫師質疑陳文茜對新冠用藥完全誤解，批「您也罵的正確有水準一點、認為其節目兩年來散播恐懼還不夠多嗎？」

但究竟雙方是「誰更需要罵的有水準一點」？ 邱淑媞對此提出五點分析如以下：

第一，新冠沒有群體免疫，這已廣為國際所知道了

第二，主張共存，是社會屠殺，尤其是對無法打疫苗的孕婦與兒童，是無情而不負責任的殘酷做法

第三，Omicron的intrinsic virulence(內在毒性) 根本不低，加上其狂風掃落葉般的超強傳播力，所到之處對各年齡層都造成大量傷亡

第四，主張共存、唱和政客、替政客抹粉，並到處宣稱兒童死亡率比老人低很多的人，是犯了違背醫學良心與昧於科學事實的致命謬誤

第五，抗病毒藥物本來就不是誰都能用

她說，「術業有專攻。沒學過公衛的紅頂醫師，可以指正別人臨床知識的不足，卻看不見自己的盲點，還在為執政者護航。陳女士不捨蒼生的大方向是對的，瑕不掩瑜；但林醫師對政策的大方向太外行，誤判了，還要嚷嚷，也就實在讓人看不下去。」