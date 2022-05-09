30歲網紅鳳梨(吳泓易)，有著獨特幽默台式說話風格，還以鼠薯親切綽號來稱呼自己，渾身散發超接地氣的人格魅力，在蹲過4年監獄後，遇到跨性別網紅罔腰意外踏入直播生意，走向幕前後一路走到今天，光是臉書就有破百萬人數追蹤，近來他一口氣PO出長串限時動態，坐在豪車捧著一捆捆鈔票、名錶跟好幾台名貴車款，看得讓人眼睛都移不開。

鳳梨愛車超多，過著極其奢華的生活。(圖/鳳梨 IG)

目前已是百萬網紅的網紅鳳梨，今天(9)無預警在IG限時回顧出獄生活，由平凡的努力青年，進入直播界妥善發揮流利口才，內容瞄準粉絲喜好，從起初默默無聞慢慢被媒體注意到，期間嘗試過各項生意，甚至想去開遊艇當海賊王，後來依舊是轉頭牛樟芝事業，還有多項生意投資，動起商業頭腦反應靈敏，近幾個月更是大張旗鼓準備啟動飲料店生意。

鳳梨事業成功，過著人人稱羨的精采生活。(圖/鳳梨 IG)

網紅鳳梨也PO出白髮照片，形容自己出獄後努力賺錢，戴上假髮比喻已經一夜白髮，不過一直以來他都有保持健身習慣，整天都覺得自己很帥，跟前合夥人去看毛胚屋，也有倒楣被隱翅蟲給咬到，還想重新入珠植入私密處皮下組織的7749顆的珠子，接著在網路上跟酸民對嗆，再來認識到包括姚元浩、小S、楊繡惠等多位線上藝人，資訊量龐大但是經歷豐富好看，最後表示故事未完待續，感謝一路支持他的粉絲們。