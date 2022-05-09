國內新冠肺炎疫情持續升溫，中央公布高雄9日新增1910例本土確診個案，但由於有28例個案轉銜至其他縣市，高雄9日改為新增1882例本土確診個案，高市府宣布將於11日啟動關懷包得來速策略。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，中央公布高雄9日新增1910例本土確診個案，但由於有28例個案轉銜至其他縣市，高雄9日改為新增1882例本土確診個案，高市府宣布將於11日啟動關懷包得來速策略。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，中央公布高雄9日新增1910例本土確診個案，但由於有28例個案轉銜至其他縣市，高雄9日改為新增1882例本土確診個案，其中，居家隔離期間陰轉陽109例，外縣市旅遊史95例，特定娛樂場所14例，密切接觸者1639例，疫調中25例，高市府宣布將於11日啟動關懷包得來速策略。

高巿衛生局表示，高雄某精神專科醫院發生新冠肺炎院內群聚感染，染疫對象主要分布於醫院內的2樓及3樓，經過疫調顯示，群聚感染的2層樓員工及住民共有225人，其中10名員工及82名住民確診，病毒侵襲率達40.89％。

高雄市長陳其邁表示，由於資料差異問題，各地均出現防疫包無法送達確診者或居家隔離對象供其使用，因此，經過討論後，高市府決議將原先由區公所人員送防疫包到府的方式，改為民眾自行到指定地點領取的得來速方案，讓每個匡列對象都可以更順利拿到防疫關懷包。

陳其邁進一步說明，將於11日正式啟動關懷包得來速，民眾接到確診通知或居隔通知後，非確診民眾可以騎車、開車、步行到38個行政區的指定地點，向相關人員核對身分，並提供確診者及同住家人人數，就可領取關懷包，確診者獨自居住也可請親友代領，若確診者無親友代領，或居家隔離對象行動不便，可電話通知相關人員送達。

高市府衛生局指出，目前風險較高的仍是外縣市旅遊史確診個案共95例，隔離期間陰轉陽109例並無社區傳染風險，而確診者的密切接住者染疫1639例，仍然占最多數，其中同住親友654例、餐飲娛樂298例、職場校園607例、高風險場域80例，而特定娛樂場所傳播鏈也持續擴散，共新增23例確診個案，另有14例新案疫調中。

高市府衛生局說明，分析1882例本土確診個案來源，陽轉個案109例、匡列個案627例、因症就醫個案1146例，從數據中發現，與先前相比陽轉及匡列個案比例下降，顯示現在社區中的不特定風險逐漸上升當中，呼籲民眾落實相關防疫措施。