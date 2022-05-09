為穩定百香果產量及品質並改善植株病害管理問題，農委會台中區農業改良場新近研究顯示，百香果採2公尺間距之疏植栽培，與慣行之1公尺間距密植栽培相比，非但可穩定甜度等品質，且可提高20％單位面積產量，並可降低30％的化學藥劑用量。

台中農改場說明，百香果為中部地區重要經濟果樹，全台種植面積達900公頃，臺中場轄區中彰投三縣即達700公頃。農民為提高百香果產量，慣行增加種植密度，又因產地集中且多為露天栽培，遇夏季降雨、高溫多濕且通風不良，常衍生病蟲害問題，果實易感染疫病造成落果，導致果實產量及品質下降。

台中農改場經以百香果主要種植品種「台農1號」試驗，研究結果顯示，適當將栽培株距由1公尺調整為2公尺，可使產量提高20％且果實品質穩定，同時可減少化學藥劑使用量達30％。

研究人員昌佳致指出，前述不論慣行密植或疏植栽培，平均果重達80公克，糖度均可達19°Brix，其中疏植栽培百香果總產量為密植栽培1.2倍，且疏植栽培可顯著降低疫病罹染風險。

台中農改場再次說明，露天栽培之百香果園如能適當降低栽植密度，不但可增加果園通風度及透光度，亦得減少人力管理、施藥及苗木投入之成本，達到穩定百香果產量與品質的目標，更可有效減少病蟲害之發生及蔓延，符合農藥減量的政策目標與食品安全規範，提升百香果栽培韌性及產業競爭力。