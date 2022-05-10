每天上班趕趕趕，趕開會趕報告趕著跟客戶見面，生活壓力大，紓壓方式就是大吃特吃，在家有空檔就邊吃零食邊追劇，連假也是好幾攤美食行程、聚餐吃不停，長時間下來身體累積很多負擔，沉重的感覺就像背著一塊大石頭，有沒有順暢攻略可以快速通關？

連假聚餐吃不停，收假後腸胃食物還不退場好阿雜！（圖／翻攝自PEXELS）

連假聚餐吃不停，收假後腸胃食物還不退場好阿雜！（圖／翻攝自PEXELS）

《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出網友最愛的順暢攻略TOP10，網友熱推的第一名由優酪乳/優格拿下！根據《DailyView網路溫度計》調查內容指出，由於優酪乳、優格裡含有大量好菌，是許多人想要「暢快一下」時的首選，以大家熟悉的AB原味優酪乳為例，含有可通過胃酸、膽酸考驗，直達腸道的雷特氏B菌，通過腸胃兩項健康食品認證功效，能幫助增加腸內益生菌、降低胃幽門螺旋桿菌的數量，使排便順暢，幫助腸胃順暢清場、輕鬆卸下美食負擔，啟動好的代謝循環。出來吃總是要還的，發漏網友們熱推撇步，馬上到超商下手「順暢攻略」，重拾暢快生活。

大吃大喝後，別忘了腸胃的順暢攻略（圖／AB優酪乳提供）

根據《DailyView網路溫度計》調查，網友排名第二和第三名的順暢幫手是高纖豆漿與無糖茶。豆漿含有豐富蛋白質，享有「植物界的牛奶」美譽，此外還有女性保健品常見成分大豆異黃酮以及幫助消化的膳食纖維；而第三名的無糖茶，可說是去油解膩的好朋友，無論是吃鹹酥雞還是熱炒，最常拿來搭配的就是無糖茶，而許多人因為不愛喝白開水，也會以茶代水作為日常補給，不過國健署提醒，茶都含有咖啡因，咖啡因有利尿作用，攝取過多反而加速體內水分的流失，睡眠障礙者與孩童更是不宜過量飲用。

網路溫度計調查結果（圖／AB優酪乳提供）

無論吃多吃少，只要不順心情都不會好，生活已經很難，就別再跟自己的腸胃互相為難！是時候10大外掛開起來，輕鬆卸除小肚肚的負擔，重拾每日元氣與好心情。

本文由AB優酪乳提供