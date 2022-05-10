台鋼集團旗下螺絲螺帽廠久陽精密（5011）自結4月合併營收為3.68億元，較去年同期成長38 ％，累計1合併營收為15.22億，較去年同期成長56％。

久陽表示，螺絲本業表現受惠於歐盟對大陸扣件課征反傾銷稅、美國基建政策等效益持續發酵，用戶端拉貨需求強勁，接單部分保持良好表現，能見度已達年底，目前單月產量也提升到2,500公噸的滿單階段，將持續優化產值、產能，下一步目標規劃提高至3,000公噸。但四月份因中國清零政策，多個主要港口關閉，航班塞港和取消，導致螺絲出貨量未達目標，四月份整體營收比前一個月下滑25.2％，預期隨著塞港情況逐漸紓解，出貨可逐步恢復正常對營運展望仍抱持樂觀看法。

在轉投資部分，子公司榮福公司隨著焚化爐業務增加營收持續穩定成長，子公司台鋼運輸隨著集團業務量增加為母公司帶來可觀的營收貢獻。孫公司台鋼能源公司積極擴展太陽能案場版圖，四月下旬新案場已併聯發電，未來隨著新案場加入，將為營運增添成長動能。

董事長孫正強表示，螺絲本業先前導入的產業升級效益持續發揮，提供高品質、高產值產品，有助於擴展市場廣度，集團將持續進行升級及ESG轉型，強化競爭實力，創造長期且持續性的貢獻。