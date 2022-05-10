美妝通路快篩劑相繼開賣 緩解搶購潮 13:392022/05/10 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快篩檢驗套組1入組，220元。（台隆手創館提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 快篩劑開賣，美妝通路銷售狀況不一，消費者因價格考量，部分門市仍有存貨，皆表示依當日配額售完為止，康是美表示，配合政府便民防疫，每日可銷售配額至售完為止。 屈臣氏觀察，部分熱門門市有排隊情形，一開賣就完售，也有無排隊但陸續有消費者進店購買的門市，要看是不是接近鬧區而定，北中南銷售狀況差不多，台隆手創館全台10家門市首批限量2000組，即日起陸續到貨販售。 藥妝通路今起販售亞培快篩試劑 花蓮多家門市：目前還未到貨 快篩試劑超商開賣人潮零星 板橋民眾：不到5分鐘買到 #開賣 #門市 #美妝通路 #快篩劑 #銷售狀況 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萊爾富開賣快篩試劑 不到2小時銷售快7成 12:072022/05/09 生活 鄭文燦打臉陳時中 快篩劑短缺 04:102022/05/10 生活新聞 動物藥商承攬快篩標案遭質疑 業者：具醫材販售資格 18:022022/05/09 政治 掀蔡政府帳本 高金素梅曝快篩劑採購金額 怒問：為什麼 08:492022/05/10 政治 《類股》超商雙雄開賣快篩試劑 每劑180元 08:082022/05/09 財經 超商、藥妝店開賣快篩劑 民眾喊太貴仍會去藥局 11:292022/05/09 生活 超商今早開賣快篩每劑180元 民眾嫌貴應急才來買 11:042022/05/09 生活 快篩劑、血氧機搶翻天 高嘉瑜建議放寬規定 價格自然降低 11:582022/05/10 政治 消保處查核市售住宅租賃契約 逾3成門市仍賣舊版 15:152022/05/09 生活 排隊昏倒拒送醫 婦堅持買到快篩劑 04:102022/05/10 生活新聞 超商快篩劑夭壽貴 實名制仍排長龍 04:102022/05/10 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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