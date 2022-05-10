快篩劑開賣，美妝通路銷售狀況不一，消費者因價格考量，部分門市仍有存貨，皆表示依當日配額售完為止，康是美表示，配合政府便民防疫，每日可銷售配額至售完為止。

屈臣氏觀察，部分熱門門市有排隊情形，一開賣就完售，也有無排隊但陸續有消費者進店購買的門市，要看是不是接近鬧區而定，北中南銷售狀況差不多，台隆手創館全台10家門市首批限量2000組，即日起陸續到貨販售。