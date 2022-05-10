可成(2474)四月營收為11.18億元，較三月26.83億元，月減58.3%；較去年同期38.04億元，年減70.6%。2022年前四月累計集團合併營收為新台幣83.38億元，較去年同期164.33億元，減少80.95億元，年減49.3%。

營收月減及年同比下滑皆因中國近期疫情蔓延，多處實施封控，影響組裝廠客戶營運及拉貨速度；部份組立件供應商之廠區位於封控區域，亦影響料況，導致四月份入庫、出貨進度均較預期落後。惟觀察需求面尚稱穩定，待解封後，第二季底/第三季初可望加快出貨速度。

相較去年缺料嚴重衝擊整體供應鏈及公司營收表現，運流為今年主要變數。近期因俄烏戰事、中國封控，導致供應商進料、產品出貨、人力調配、運流等受程度不一影響。為因應供應鏈不確定性及各類突發狀況，公司向來審慎管理庫存水位並持續動態調整，目前正密切關注當地情勢變化，實際影響待進一步評估。

展望2022年，出售泰州廠的比較基期效應將逐漸淡化，來自新領域/新產品/新客戶貢獻，對公司將有所挹注，營收/獲利可望逐漸復甦。隨著產品世代交替及需求結構轉變，可成除持續深耕既有客戶群，亦將拓展新客戶與新的投資機會，均衡營收來源、降低對單一客戶倚賴程度。市場普遍預期下半年長短料況可望緩解，惟仍需密切觀察地緣政治、中國解封進度、供應鏈變化、原物料價格以及股匯市波動。