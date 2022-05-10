全國確診人數突破3萬，台中市議員陳文政今天上午才到議會質詢，傍晚5點多突然在臉書PO文說「明天病例數算我1個」，他指出，昨天晚上開始講話「燒聲」，今天下午快篩就兩條線，已採檢PCR、正等待結果出爐，已開始進行7＋7自我居家照護，服務處同仁也都取消行程。

陳文政今天早上還到議會質詢，甚至提及「今日雙北、明日台中」，詢問衛生局長曾梓展台中疫情發展狀況，沒想到傍晚就傳出快篩陽性。

陳文政說，從疫情開始，他千小心、萬小心，卻還是確診了，沒有發燒或頭痛等症狀，只是昨晚有些「燒聲」，因之前聲帶長繭、講太多話就會這樣，也沒放心上；通常進議會前會先快篩，但正巧今天早上快篩劑沒了，等下午買到才篩，結果竟是兩條線。

陳文政強調，他採取最高標準防疫，在採檢PCR後已立即開始7＋7居家照護，服務處與同仁快篩雖都因性，但立即取消未來3天行程、進行自主健康監測，目前正聯繫近5天接觸過的人，也會依照規定照顧好自己。