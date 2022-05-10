權俞利在《打包袱-盜取命運》中飾演國王光海君庶出的女兒。（八大提供）

韓劇《打包袱-盜取命運》由丁一宇、權俞利主演，劇中飾演綁匪的丁一宇，誤將公主權俞利擄走，2人日久生情權俞利漸而愛上綁匪丁一宇，這段陰錯陽差的孽戀沒想到也改變了兩人命運。在拍攝的劇情中，有場潛水戲令男女主角印象極為深刻，透過花絮影片，耗時10小時的水中拍攝，不僅演員大嘆辛苦，丁一宇更表示因為水壓影響，拍攝結束後長達3、4天頭痛，沒料到會有這樣的後遺症，令他苦不堪言。

擁有潛水資格的權俞利，為了這場潛水戲做好萬全準備，她說由於裡面穿了潛水衣，擔心純白色的戲服一下水就穿幫，因此套了好幾層同色戲服防備，卻也加重了身體重量。其實讓權俞利和丁一宇感到最辛苦的，主要是身上繫著重物，因為畫面中要呈現沉入到深水裡，權俞利在拍攝現場的當下，透露出內心其實很恐懼，因為感覺一直被往下拉，動作難以施展，沒有力氣能讓自己浮到水面上。丁一宇則形容自己扮演的角色，外表看似粗魯其實內心很脆弱、很容易受傷，雖然大家焦點集中在他粗曠的造型， 但他卻覺得最大看點是有非常多的跑戲，其中的「打包袱」拐人跑最起勁。

首集劇情描述，丁一宇和好友半夜綁走了一名女子，將她送到情人身邊，俗稱「打包袱」即替寡婦尋找第二春的綁匪。權俞利在姑姑的幫忙下，終於可以離開宮中，到廟裡去祭拜丈夫。走到鎮上，對各項事務都覺得十分新奇，無意間見到打著赤膊的丁一宇和別人打架，權俞利以為他就是個流氓，但內心卻對他產生了悸動。《打包袱-盜取命運》本周四（12日）起，每週一至週五晚間9點在八大戲劇台播出。