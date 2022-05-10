大陸電動車大廠理想汽車10日美股盤前公布最新業績，第一季營收人民幣（下同）95.6億元，高於市場預期94.67億元，較上年同期的35.8億元大漲167.5％。受此利多消息帶動，理想汽車美股盤前漲逾5％。

華爾街見聞報導，理想財報顯示，第一季汽車交付量較上年同期大漲152％。公司預計第二季汽車交付量為2.1萬輛～2.4萬輛，較2021年第二季增長19.5％至36.6％。

理想汽車總裁沈亞楠在財報會上表示，第二季業績指引基於當前長三角地區疫情有所緩解的情況，但是困難仍然非常嚴峻，有很多供應商沒辦法迅速復工複產，綜合來看有積極的跡象，但是仍然有風險。現在理想汽車在手訂單是足夠的，目前最大的風險是供應商的生產狀況。

細分財報數據，理想汽車本季車輛銷售收入為93.1億元，年增168.7％，較上月下降10.3％。車輛銷售收入增加主要由於2022年第一季交付的車輛增加；車輛銷售收入出現月減，主要歸因於春節假期的季節性影響，讓2022年第一季交付的車輛減少。

其他銷售及服務收入為2.53億元，較2021年第一季度的1.12億元增加127.2％，較2021年第四季的2.45億元增加3.6％。增長增加主要由於對汽車的需求量及增加量，使充電、配件服務的量也增加。