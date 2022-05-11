金門大學呂姓男大生4月14日晚間發生嚴重車禍，造成第5級肝臟、腎臟撕裂傷合併出血性休克，情況十分危急，在金門醫院與林口長庚醫院外傷急症團隊跨海接力搶救下，健康迅速恢復良好，已於5／9日出院。

金門醫院與林口長庚醫院長期合作，由長庚醫院外傷急症外科主治醫師群支援離島第一線急診外科與外傷病患手術與照護。這項緊急救援個案的落實執行，在雙方無縫接軌通力合作下，順利完成點亮生命光輝的任務。

今年4月14日，設籍於新北市的金門大學呂姓男大生，因為嚴重車禍被送往金門醫院急診室救治，到院時呈現重度休克狀態，院方立即安排緊急手術止血，由於手術中狀況仍不穩定、評估亟需進一步治療，術後緊急後送至台灣本島。

金門醫院說明，當天2位林口長庚醫院派駐金門醫院支援的外傷主治醫師康世晴、許致博聯手執行。1人替病患進行緊急開腹止血手術，摘除四分五裂的腎臟以及肝臟撕裂傷縫合，1人進駐加護病房繼續術後照護與轉送聯繫。

在聯繫林口長庚醫院人員整備待命後，由康醫師協同金門醫療團隊於4／15凌晨4點搭乘醫療專機全程護送傷患回本島，清晨5點26分抵達桃園機場即送往林口長庚醫院急診室，由林口外傷團隊接手血管攝影栓塞止血、2次手術與後續重症加護。

呂姓同學在歷經15小時的空中接力搶救與近20天與死神拔河後，己於5／9日利出院，後續仍需持續追蹤與治療。病患及家屬感謝金門醫院及林口長庚外傷團隊的專業照護和努力外，也感恩在搶救和過程中，見證上天珍愛生命的奇蹟和恩典。

金門醫院侯重光院長表示，林口長庚外傷團隊在謝奇勳主任領導下，不僅是國內首屈一指的團隊，扮演國內外傷醫療領頭羊，除服務桃竹苗地區外，也長年支援金門的急症外傷醫療。此外自去年10月起，外傷急症外科開始支援金門醫院加護病房，強化了加護病房外科重症照護能力，讓離島民眾也享有醫學中心1級外傷中心的醫療水準。這次呂同學能夠成功搶救，代表團隊的默契與效率發揮功效，金門醫院將秉持堅持到底的精神，繼續不斷提高服務品質。

金門醫院也感謝金門縣政府和飛特立航空在促成醫療支援，以及優化轉送機制的行政流程上，均不遺餘力地推動和完善，對提升金門當地的醫療水準功不可沒。