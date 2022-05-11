聯合國人權事務高級專員月底訪陸 行程包括新疆 15:092022/05/11 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為新疆黨委書記馬興瑞在當地調研。（新疆日報） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯合國人權事務高級專員巴切萊特將於本月底訪中國，她的發言人表示，預料行程包括到訪新疆，有關方面正進行準備。 巴切萊特將會是自2005年以來，首位到訪中國的聯合國人權事務高級專員。她在3月時宣布與中國政府達成訪問協議，訪問地點將包括新疆。中方曾表示，歡迎巴切萊特訪華並參訪新疆，將為訪問提供便利。 斯里蘭卡暴動釀8死232傷 國會議員飲彈自盡 聯合國補選人權理事會成員 捷克接替俄羅斯 #聯合國 #人權 #事務 #高級專員 #巴切 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄國若動用核武 呂秀蓮呼籲聯合國安理會應予除籍 09:092022/05/08 政治 美準備對中企實施制裁 大陸外交部：嚴重關切 17:102022/05/05 兩岸 聯合國負責任外太空行為準則會議 陸裁軍大使籲：超級大國應承諾不稱霸外太空 12:112022/05/11 兩岸 陸常駐聯合國代表：堅決反對北約挑起陣營對抗 08:582022/05/06 兩岸 濁水溪出海口整治有成 打造聯合國SDGs示範點 17:112022/05/10 生活 安理會首次發聲： 對烏克蘭和平「深切關注」 10:452022/05/07 國際 人權觀察：俄軍早在2019年在這國屠殺平民 10:002022/05/06 國際 兩公約國家報告國際審查會議 蘇揆：台灣自主承諾履行國際人權公約 18:042022/05/09 政治 美抗陸關鍵盟友將踏入新時代 CNN：或成北京勝利 18:042022/05/06 國際 俄人權理事會成員資格遭停權 聯合國大會選出捷克遞補 03:422022/05/11 國際 時論廣場》鎖國不能成為常態（李復甸） 19:062022/05/05 時論廣場 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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