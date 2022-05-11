聯合國人權事務高級專員巴切萊特將於本月底訪中國，她的發言人表示，預料行程包括到訪新疆，有關方面正進行準備。

巴切萊特將會是自2005年以來，首位到訪中國的聯合國人權事務高級專員。她在3月時宣布與中國政府達成訪問協議，訪問地點將包括新疆。中方曾表示，歡迎巴切萊特訪華並參訪新疆，將為訪問提供便利。