聯合國人權事務高級專員巴切萊特將於本月底訪中國，她的發言人表示，預料行程包括到訪新疆，有關方面正進行準備。

巴切萊特將會是自2005年以來，首位到訪中國的聯合國人權事務高級專員。她在3月時宣布與中國政府達成訪問協議，訪問地點將包括新疆。中方曾表示，歡迎巴切萊特訪華並參訪新疆，將為訪問提供便利。

斯里蘭卡暴動釀8死232傷 國會議員飲彈自盡
聯合國補選人權理事會成員 捷克接替俄羅斯
#聯合國 #人權 #事務 #高級專員 #巴切