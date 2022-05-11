最後逆轉勝。全國TOTO盃少棒賽今天(11日)在台南國際棒球場進行冠軍戰，高雄市小將在前3局掛蛋，於第4局對桃園市隊急起直追，戰至7局上6比6平手，最後7局下以一支再見安打逆轉勝，終場高雄市隊以7比6擊敗桃園市隊，取得出賽亞洲盃台灣代表權。此次高雄市隊小將來自高雄各國小棒球隊組成，分別有苓雅區中正國小、岡山壽天國小、鼓山國小與忠孝國小等，棒球小將實力堅強，是繼2016、2018後，再度奪下TOTO盃少棒賽冠軍。

中正國小今年有9名優秀棒球小將參與高雄市隊；校長吳軒銘說，隊員們努力爭取榮獲令他感動，尤其比賽時一路打上冠亞軍戰，同時今天的冠軍戰更是在完全落後之下，最後仍逆轉戰局，就是大家堅持到最後，不放棄的精神。吳軒銘校長說，希望隊員這股氣勢能保持到亞洲盃，之後再打到世界盃，為台灣爭取榮耀；以前都是校長帶著隊員們出征比賽，希望這次是隊員們抱著最大的信心帶著校長出賽，再度拿下世界盃的冠軍。

高雄市隊於今年全國TOTO盃少棒賽一路過關斬將，昨天(10日)四強戰與台中市隊交手，高雄市隊投打發揮，團隊敲出10支安打，終場以10比0擊敗台中市隊；其中桃園市隊也於四強戰擊敗南投縣，與高雄市隊力拼今天的冠軍戰，桃園市隊於106年拿下TOTO盃冠軍，兩隊力拚重返榮耀。

高雄市隊今天冠軍戰，在前三局均無掛零分，桃園市隊則是在前三局各攻下1分，直到第四局下高雄市炮火猛烈，一口氣拿得5分，5局下也得到1分，於第7局上仍被桃園市隊取得3分，雙方以6比6打平。最後7局下，高雄市隊鼓山國小小將邱孝佑，在2名隊員攻占2、3壘下，適時揮出一壘打拿下1分，終場高雄市隊以7比6擊敗桃園市隊。(記者 賴奕熏/高雄報導)