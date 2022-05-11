人生有1/3的時間都在睡夢裡渡過，睡得好對人的重要性可見一般，但是並不是每個人都睡得安穩！失眠不光只是「睡不著」，包括睡眠品質差、容易醒來也都算失眠，尤其現代人生活壓力大，加上缺乏運動，隨著年紀增長，躺在床上不是翻來覆去睡不著就是淺眠多夢頻頻醒來，香甜的深層睡眠變成現代人的奢望！長期睡不好不光只是沒精神，影響氣色和白天的活動力，患上各種疾病的風險也會大大提升，這份隱藏的健康危機可能潛伏在你我身體裡，直到睡眠債的利息壓垮身體。

LAC夜安眠粉，安神助眠，夜晚一路順睡。(業者提供)

影響睡眠的因素非常多，養成良好睡眠習慣是必須的，例如睡前不要喝太多水，降低起床夜尿的機會；戒菸、戒酒、規律運動、咖啡適量飲用在中午前喝完，生活學習放慢腳步……等等。睡前也可以服用助眠的保健食品，幫助放鬆心情，相伴進入甜蜜夢鄉。選擇優良新加坡食品保健大廠利維喜LAC夜安眠粉末，獨特的三效複合晚安配方，用心添加開啟深層睡眠的前驅物--甘胺酸、TritiTide®專利小麥苗發酵物與米胚芽萃取物，幫助調整體質，安神助眠，舒適入睡不焦慮，此外還添加磷脂醯絲胺酸、洋甘菊萃取物，有助於放鬆心情，讓身體自然而然的進入熟睡狀態，為了有助於維持神經系統健康，用心添加鈣、鎂、維生素B群、維生素C，沉沉入睡不再輾轉難眠，輕鬆擁有良好的睡眠品質，天天神清氣爽，充滿朝氣與活力。

LAC夜安眠粉，安神助眠，夜晚一路順睡。(圖/業者提供)

LAC夜安眠粉末獨特的細緻粉末質地，可以加入牛奶或配水服用，清香怡人的橘子果香風味，幫助身心放鬆增添睡意，不含防腐劑、色素、香料、甜味劑，蛋奶素食者也可以食用。天天睡前一包，開啟甜睡模式，天天睡得深沉，身心無負擔，每天起床都是朝氣蓬勃的開始。