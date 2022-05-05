台片《一家之主》今（5日）在松仁威秀舉辦首映會，男主角寇世勳因自主隔離中缺席，僅以視訊方式現身，他解釋是近日一起用餐的朋友確診，為了安全起見決定自主隔離，目前身體狀況很正常，還說最近都在家看NBA季後賽，一旁的曹蘭聽到後，笑喊自己是從相對疫情較少的台東北上，一上車就狂噴酒精，不忘狠虧：「該做的防疫措施都要做好，好好待在家，盡量不要在外跟人吃飯唷！」

眾人被問到周日母親節的規劃，李淳透露媽媽目前在紐約，會等她回台後再一起吃飯，還爆料媽媽相較於爸爸李安，比較會使用高科技3C產品，「我們都會LINE來LINE去，她很常傳來老家美麗的照片，母親節一定會打給她，我覺得跟媽媽聊天就是一個很大的樂趣」；曹蘭則是走一個相當實際的路線，「我會線上匯錢給她，用金錢孝盡最實在」；人在香港的鮑起靜也透過視訊表示，因遠在英國的女兒短期內也不會回去，因此就開心在家跟老伴一起過節。

寇世勳在片中飾演退休賦閒在家永遠只出一張嘴不動手的爸爸，他昨也趕緊澄清，自己私下並非這副模樣，「我在家裡跟奴隸一樣，粗細活都我在幹，除了不會下廚，其他都做」，也補充：「我第一次看劇本就是一個不同於過去接過的戲，這是一個非常生活的東西，不能太戲劇化，要很淡可是不能沒有味道，所以我就想要試試看這樣的戲，我滿期待自己做這樣的嘗試，我希望展現出來是有這樣的感覺。」

另外，鐵肺歌后彭佳慧深情獻唱的電影主題曲〈吃掉我〉，電影短版MV也在今首次公開，她說很謝謝導演給了自己這個機會，「這首歌是在講女人對愛的付出都被吞噬掉自我，也像媽媽對整個家的付出，那種愛是無私，也很常因此忘了自己；她當媽媽之後，心情有很多感觸，也懂那種被頂嘴後是怎樣的心情」。電影明（6日）在台上映。