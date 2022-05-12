高雄市政府農業局在「設計導入農會」上下了很多功夫，2021年起更前所未見地邀請了11位高雄在地的青年設計師團隊，組織了一支「高雄青年設計師明星隊」，為高雄15家農會以整合性的計畫來進行農產品設計輔導，包括18件農產品包裝設計提升、新設計10個農會品牌LOGO標誌等，成功翻轉了民眾對農會產品包裝的刻版印象。

高雄市長陳其邁因陸續走訪各區農會，發現農會商品包裝還有很大的改善空間，更也注意到高雄在地青年設計能量，市長為照顧農民及在地青年，統合政府資源（農業局協助輔導、青年局青創基金）及高雄青年設計藝術能量，協助農會品牌提升並改善農產包裝，既能幫助高雄在地青年，亦能持續推廣在地優質農產，營造雙贏局面，因此催生出「高雄市各農會包裝品牌改造案」。

一般民眾普遍覺得北部設計量能較強，參與本次計畫案的高雄青年設計師林杰輝表示，長期在設計職場觀察，高雄設計力並不會輸北部，這次農業局的設計包裝計畫，專案尋找了多位高雄的青年設計師，整合設計能量讓高雄農會品牌一次打響名號。本次計畫除集結了各方面人才，從品牌討論、設計規劃、攝影紀錄到媒體行銷，每個細節環環相扣，且以要做到更好的心，把關所有執行內容，比起形式上的運轉，更多是期許地區發光發熱的熱忱。農產包裝改造，只是高雄的一個開始，此地蘊含優質人才及熱愛高雄的精神，未來發展無可限量。

田寮區農會總幹事魏伶倫表示，農會是一個百年招牌，消費者只要看到農會品牌，就會有一定的信任和購買慾望，但以往設計包裝不夠突出，這次在農業局協助下打造田寮農會品牌LOGO和重新包裝高品質的龍眼蜂蜜，新包裝很吸睛，肯定會讓更多消費者更加了解大崗山的龍眼蜜的特色，當然希望消費者以採購行動支持大崗山的在地的蜂農。本次非常感謝能夠得到農業局及設計師的協助輔導挹注資源，讓農會能更進一步幫助農民。