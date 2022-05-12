台中市吳姓女子2019年參加南屯區某端午節活動，在滾鐵圈遊戲時卻摔倒骨折，吳女一狀告到法院，認為當時因快抵達遊戲終點，卻因閃避現場1名志工才跌倒，主辦單位及承辦廠商都有疏失，並提出驗傷報告及證述，聲請國賠57萬8000元，一審法官認為，無實質證明其過失駁回，吳女不服上訴，二審因未繳納裁判費，予以駁回。

吳姓女子主張，當天於南屯區萬和宮參加端午節活動，其中有一位志工卻站立於比賽的終點線前，她跑到終點線時閃躲那位志工而跌倒，導致左膝蓋骨折受傷。認為民政局、南屯區公所及活動外包公司都有責任，請求國賠57萬8000元。

活動承包廠商認為，滾鐵圈遊戲並無限制時間及競技，走完全程即可獲得獎勵，吳女說志工擋路，為閃避而跌倒，該名志工是依活動規劃人力配置站立於定點維持秩序，沒有所謂擋路的問題。

南屯區公所則認為，當日滾鐵圈遊戲之現場志工，是當地里長自發招募志工義務協助，非南屯區公所安排掌控。另吳女主張「活動規劃範圍沒有保險」亦有過失部分；至於活動之公共意外險，以活動辦理場地（萬和宮前廣場及踩街範圍）為主要承保範圍，因吳女受傷地點為南屯路及萬和路，不符活動公共意外險受理範圍。

一審法官認為，南屯區公所提出的活動相片，看起來有工作人員在維持秩序及管理安全措施，吳女則未能舉證，造成她摔倒受傷的過失，欠缺因果關係，故無調查之必要。二審則因上訴人未繳納裁判費為由，駁回其上訴。