高雄福華大飯店推出一泊二食的住房專案，疫苗打滿三劑還能再加送一餐。（業者提供）

住宿期間旅客還可免費使用飯店十樓游泳池。（業者提供）

本土疫情升溫，飯店業者推出豐富配套內容吸引旅客入住搶商機。高雄福華大飯店推出一泊二食的住房專案，疫苗打滿三劑還能再加送一餐，一泊三食把住房期間的餐點都打理好，讓餐飲住宿一站式完成，減輕出遊負擔，還能完整體驗飯店服務。

即日起高雄福華大飯店推出「初夏一泊二食住房專案」，入住豪華雙人房超值優惠價只要3988元起，加贈豐盛的自助早餐及麗香苑晚餐，出示疫苗打滿三劑證明，每房再加贈Smile One精緻涮涮鍋海陸雙人套餐，直接升等一泊三食專案。

業者指出，該專案每日限量，周六及國定假日入住每房須加價800元，內含的餐點有能在挑高寬敞的舒適空間享用麗香苑自助餐料理，加贈的Smile One雙人套餐更能在高雄最高的精緻涮涮鍋欣賞著三面環景享用頂級海陸套餐，豐富的套餐內容有：綜合海鮮拼盤（特大蛤、紅尾蝦、鮮魚片）、有機新鮮菜盤、美國雪花牛或梅花豬等。

住宿期間旅客還可免費使用飯店十樓游泳池，一年365天有著將近280天好天氣優勢的高雄，飯店特別將泳池設計為戶外的空中泳池，以純白搭配大葉盆栽，舒適慵懶的休憩區設計，可以曬曬日光浴，就算不下水游泳，也是絕對不能錯過的自然系打卡景點。

值得一提的是，該專案平假日皆可適用，每加一人只需另加800元，含麗香苑自助早餐及晚餐，讓不管是情侶或閨密、家庭出遊等都能彈性安排，豐富的餐食內容及休閒設施，讓旅客可以體驗漫遊放鬆的渡假旅程，詳情請洽：07-2307799訂房中心。