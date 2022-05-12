立法院副院長蔡其昌日前接受媒體訪問時指出，他在立法院提出主決議，要求2035年「中火燃煤機除役不拆除」是史上最具殺傷力的主決議，並稱「很多環團都支持」；對此，台中市議員羅廷瑋12日表示，聽到這樣說法，相信很多民眾都會傻眼，老舊燃煤機若「除役不拆除」未來台電可能會用其他理由讓中火重啟，羅並說，許多環保人士認為這樣的主決議根本是門外漢。

羅廷瑋表示，他長期關注中火污染議題，過去在中火違法開啟老舊燃煤機組時，他還曾經在中火門口絕食靜坐，不過在這幾年在台中市長盧秀燕的治理下，台中空污問題已逐漸改善。台中市議會跟市政府都很努力，反而是中央在扯後腿，先是廢掉台中的生煤管制條例，還不讓台中市環保局對中火開罰。

羅廷瑋強調，蔡其昌身為立法院副院長，最直接的手段應是立法，訂定一個標準，要求台電中火改善污染情況，而不是要選台中市長時才說「我以後會改善。」

羅並指出，盧市府上任後，風行雷力一陣操作，稽查、開罰樣樣來，2018年中火再次減煤333噸，達成歷史上減幅最大的一年。他反問，蔡其昌作為台中海線立委，當時又做了什麼？反而是幫台電講話，一方面說「中火不是空汙唯一原因」，一面又訴諸「未來會解決」等；羅廷瑋說，作為地方民意代表，反應民意是最基本的，面對中火空污問題理應站在民眾這一邊，而不是向黨意傾斜。