松湖變電所露曙光？ 柯文哲：台電發揮本能照科學講清楚就好

北市松湖變電所計畫延宕多時，經濟部次長曾文生透露已拜會台北市長柯文哲，並取得正面回應。柯文哲10日表示，台電本來是相當專業的機構，就發揮本能、特色，講清楚就好。

柯文哲今指出，做為政府要有勇氣去做該做的事，電是另一個問題，發電與電網的分配，當年說要蓋核四，電塔都做了，現在有電塔沒有電線，有人說是無線傳輸嗎？當然不是，是國家規畫錯誤，核四不蓋了很多是南電北送。

他表示，高壓電進北市還是要有變電站降下來分配到各地，秉持專業，台電就明講，電網怎麼設計，變電所一定要設，要設在哪，很多事訴諸專業講清楚就好。

柯文哲說，他告訴曾文生如果是對的就大聲講，照科學來我們都會支持，不要民眾一抗爭就躲起來，現在東區門戶計畫一大堆建物被限電，就算現在要蓋不會明天就蓋好，未來7、8年怎麼辦，要蓋也要5、6年，當中整個計畫要暫停嗎？台電本來是相當專業的機構，就發揮本能、特色，講清楚就好。