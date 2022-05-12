全聯疫情期間鼓勵消費者就算宅在家，也可以打造韓國烤肉餐桌。（全聯提供）

全聯料理誌名人廚房單元，首次由江宏恩擔任首發。（全聯提供）

疫情爆炸打亂全台灣的生活，民眾透過消費、購物、烹飪、花藝等，展現重建生活的渴望，而「料理」更成為疫情下寄託心靈、打造幸福感的重要元素。全聯領先超市業者，首創推出紙本料理生活雜誌，介紹豐富提案，提升居家料理的儀式感，單本88元，會員用500福利點可免費兌換

全聯表示，疫情期間生鮮成長動能強勁，連帶調味料、醬包等銷量也提升，故從今（13日）起於全台全聯門市，首創推出食譜雜誌季刊《PX COOK全聯料理誌夏季試刊號》，單本88元，會員用500福利點可免費兌換，內容除了食譜之外，也搭配過往集點活動的廚具、全聯販售食材、產地故事等，讓消費者可豐富宅生活中的居家料理。

全聯指出，在網路資訊爆炸的時代，反而選擇出版實體雜誌，期望是陪消費者一起感受質感生活。如這個月推薦實用度滿分「進擊的便當」單元，鎖定想要增肌減脂的上班族，以日式輕食為主軸，只要在周末準備幾款食材，就能享用元氣滿滿的蛋白質午餐。