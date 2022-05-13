本土新冠疫情連日確診數暴增，衛福部長陳時中4月底宣布，政府規劃徵用1.7億劑的快篩實名制上路，新制上路至今，藥局缺貨狀況不見舒緩，人潮依舊大排長龍，「買不到快篩」民怨四起。據最新網路數據顯示，陳時中在5月第一週的正面聲量比例達到新低5％、負面聲量比例上升至23％，正負面聲量差距達18個百分點，也是這波疫情以來差距最大的一週。

國內快篩劑短缺，國民黨台北市議員徐巧芯與多名國民黨立委近日陸續踢爆，衛福部提供給民眾的「羅氏」快篩經銷商代表人，是民進黨前立委蔡煌瑯的哥哥，而搶下1700萬劑採購合約的高登環球生醫公司，竟是由資本額200萬元的「小吃店」變身，在在引發輿論質疑是為圖利特定廠商。

面對藍軍萬箭齊發，積極追打快篩採購疑雲，身為指揮中心指揮官的陳時中頻頻站上第一線澄清、否認圖利的說法，甚至重砲回嗆國民黨：「有意見這麼多，有那麼多想法，那就來投標看看！」

TPOC台灣議題研究中心透過「QuickseeK快析輿情資料庫」觀察發現，網路輿情數據顯示，陳時中把矛頭指向在野陣營的做法，絲毫無法挽回民眾的信任感，早自3月本土疫情再起之後，其正面聲量就持續下探、負面聲量逐漸增高，他在5月第一週的正面聲量比例更達到新低5％，負面聲量比例上升至23％，正負面聲量差距達18個百分點，也是這波疫情以來差距最大的一週。

網路大數據顯示，藍營這波進攻衝擊民進黨形象，而被視為台北市長候選人潛在人選的陳時中更是首當其衝，成為吸引炮火、「萬箭穿心」的眾矢之的。

TPOC台灣議題研究中心指出，網路輿情數據觀察，在快篩試劑的採購黑幕被揭露後，民眾對於防疫政策的不滿終於爆發，不免形成一種「相對剝奪感」，無論後續執政黨要怎麼在快篩採購案上自圓其說，恐怕都難以洗刷這些爭議帶來的負面觀感，快篩試劑採購黑幕連環爆，已直接衝擊陳時中的好感度。