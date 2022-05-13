壽山動物園在今年3月份陸續接獲領角鴞（小型貓頭鷹）救援任務，其中原本住在某大學地下室的領角鴞一家三口與之前收養的幼鳥，經過動物園收養和親鳥悉心照顧後，在4月已經重回大自然懷抱，相較之下另一隻折翼的領角鴞就沒這麼幸運。動物園為了讓骨折的左翅儘速復位，特別與中興動物醫院獸醫團隊共同合作進行手術，經過獸醫師的治療後，目前領角鴞翅膀內的骨釘已拔除，園方人員正努力地協助牠持續進行復健，期盼領角鴞能早日用這雙充滿印記的雙翅，再度翱翔天際。

壽山動物園為了讓折翼的領角鴞骨頭儘速復位，特別帶著牠前往中興動物農16醫院去進行手術，埋了兩根長釘子在骨頭中，但是手術並非治療的結束而是復原的開始，因為翅膀的功能是飛行，飛行的動作很精巧複雜，需要翅膀的關節和肌肉以及翼膜相互協調合作。獸醫將骨折的翅膀包紮固定，抑制領角鴞想展翅飛翔的天性，希望斷骨能順利接合，但為避免讓翅膀硬化關節僵化，因此需要進行復健，讓翼膜保持一定的柔軟度，關節獲得足夠的伸展。現在折翼的領角鴞正努力走在復建的道路上，骨頭內的骨釘已經拔除，斷骨也慢慢接合，希望能像今年3月8日收養的領角鴞一家，早日重回大自然懷抱，用這對充滿印記的雙翅再度飛翔。高雄是一座友善動物城市，在壽山動物園休園期間也歡迎想為動物們盡一份心力的民眾一起加入動物認養行列。