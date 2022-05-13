俗話說一樣米養百樣人，雖說沒有人能夠真的做到八面玲瓏，但有些人天生個性直來直往，不懂得察言觀色，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，不懂得拐彎抹角，說話做事不經過大腦，容易在不知情的情況下就得罪人。

▍白羊座

白羊座脾氣衝，又愛打抱不平，所以容易得罪人，也經常給自己惹上不少麻煩。白羊座個性直來直往，不懂得顧及別人感受，說話也不會看場合，因此生活中為自己樹敵不少，但他們自己並不覺得有什麼大不了，所以無形中惹怒不少人而不自知。

▍獅子座

獅子座個性霸道、以自我為中心，因此在人際交往中很少會考慮到別人的感受，經常因為說錯話或是講話太過直接而得罪人。獅子座性格直爽，有什麼說什麼，所以他們很討厭有事不直接說，只會拐彎抹角的人，對於獅子座而言，有什麼事情就當面溝通，不要在背後暗箭傷人。

▍雙子座

雙子座比較任性，說話做事都是自己開心就好，一旦不開心，誰的面子也不給。對於看不慣的事情，雙子座也會直接反應，不懂得委婉，加上雙子座個性衝動，誰也拉不住，如果沒有出了心裡的一口惡氣，雙子座絕不會善罷甘休，正因為如此，無形中樹立不少敵人。