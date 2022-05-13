地方政府針對衛福部宣告地方自治條例禁止萊克多巴胺規定無效行政處分提出釋憲，憲法法庭今判決衛福部並無不當。國民黨傍晚表示，對萊豬釋憲案結果感到遺憾，認為恐對我國地方自治的自主精神造成傷害。

國民黨表示，食品安全是地方政府得自治事項，依憲法保障地方自治精神，即使食安法容許進口豬肉殘留萊劑，各縣市議會有權「因地制宜」，制定如萊劑零檢出等符合各縣市民情的更嚴格標準，並無牴觸中央法規之虞。

國民黨指出，蔡英文政府執意開放含萊劑豬肉進口，危及國人健康安全，各縣市政府依各地情況制定更嚴格標準，為人民食安把關，卻因釋憲判決結果，恐讓人民健康安全徒增風險，絕非憲法保障國民基本人權的初衷。

對蔡政府將地方制定萊劑零檢出規定，扣上「構成貿易障礙」帽子，國民黨表示，國際貿易不應凌駕國民食品健康安全上，且中央政府包括國防部、教育部、體委會等皆限制所轄單位食用含萊劑豬肉，難道這些部會也對台灣「構成貿易障礙」？

國民黨也提到，目前國內養殖業仍禁用萊劑，但進口豬肉品卻可含有萊劑，已產生政策上矛盾與市場交易不公平性，所以「貿易障礙」絕不應作為阻礙地方政府限制萊劑不得檢出的理由或藉口。

「蔡政府反對地方護人民食安是嚴重錯誤」，國民黨批評，各地方政府有責任為人民的食品安全把關，中央政府過度干預地方自治，不僅傷害我國憲政體制正常運作，反對地方政府保障食安更是犧牲人民健康的嚴重錯誤。