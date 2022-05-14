今年快過一半了，還是單身的你，是否有望在最近脫單呢？《搜狐網》運勢命理專欄分享，生肖豬、馬、猴在五月下旬感情運逐漸好轉，桃花運大幅提升，有機會遇到不錯的對象，迎來浪漫邂逅。

▍生肖豬

生肖豬眼光很高、天生具有審美能力，擇偶時很挑，所以總是很難脫單。不過一進入5月下旬桃花運就旺了，生肖豬變得比以前更想談戀愛，有機會遇到有共同興趣的人，發展浪漫的愛情的可能性很高。

▍生肖馬

生肖馬今年下半年遇吉神「月德貴人」在婚姻宮，月德貴人為命中之貴神，可逢兇化吉，遇難呈祥，還可以保護姻緣。5月下旬生肖馬的桃花運就漸漸開始有起色了，單身者能遇到很重要的人，開始新的戀愛。

▍生肖猴

生肖猴5月受到紅鸞星加持，桃花盛開，愛情方面有很大的收穫。單身者容易找到適合自己的戀人，甚至有一見鍾情的浪漫邂逅；有對象者感情發展穩定，和諧幸福，不僅沒有吵架，而且還能互相忍耐體諒。