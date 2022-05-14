夏季的開端已經展開，一個新的季節到來，也是新的開始，運勢命裡網站「靈匣網」公佈，太陽、上升星座為射手座、獅子座、巨蟹座、雙子座的人，今年夏天運勢將開始好轉。

第四名、射手座

初夏金星為射手帶來意外的驚喜，特別是在感情方面會有所收獲，展開火熱的戀情。你本身的心態也會有些轉變，變得更加熱衷社交生活，更渴望濃鬱的愛情，心情轉變了，運氣也就跟著轉旺，遇上的異性也就多了起來，感情生活將迎來一波新的桃花好運。而有伴侶的人，可擺脫以往平淡的愛情生活，你們彼此有機會重燃火花，冷戰也可破冰，請務必把握初夏時光的愛情好運。

第三名、獅子座

第一吉星木星照亮獅子的遷移宮，意味著你只要願意外出，就可以幫自己迎來好運。這時的你不適合待在家中發芽，你需要的是動起來，不管是出去旅行或出差，對你而言都是很好的轉運時刻。很容易在旅途中有艷遇，或遇上生命中的貴人，令你的事業更上一層樓。另外，求學或是要考證照的人，在初夏這段期間也會有極好的考運，只要你認真的準備，一定能有金榜題名的好訊息。

第二名、巨蟹座

初夏期間巨蟹在感情和事業方面都會迎來高峰，加上有木星的加持跟照拂，使得你做起事來特別的順利，即使遇到困難也能逢兇化吉，並有貴人的幫忙。特別在感情方面，這是一波桃花好運，對單身的人特別有利，追求者變多，如果有人邀約還推掉，那就是自己斬斷桃花。建議你趁這個機會把自己推銷出去，持續的被動跟害羞，只會使你的單身期拉得更長。

第一名、雙子座

雙子座雖然目前正遭受水逆侵襲，運勢降到谷底，工作、健康都亮起了紅燈。但在初夏期間火星會進入你的福德宮，讓你的人際關係維持穩定，能在水逆期間有貴人相助，朋友也會陪伴在你身邊，長輩有可能成為你生命中的救火隊，讓你覺得好像沒那麼衰了。接下來還會有一波不錯的工作運等著你，整理好你的思緒後，激發出自己的能量，在事業上衝勁十足，為自己開啟突破水逆的新篇章。