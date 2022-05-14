「2022員林市社區環保志工表揚暨感恩演唱會」，向環保志工們獻上最大敬意，彰化縣長王惠美、員林市長游振雄表揚環保志工的付出。（吳敏菁攝）

「2022員林市社區環保志工表揚暨感恩演唱會」，向環保志工們獻上最大敬意，彰化縣長王惠美表揚環保志工的付出。（吳敏菁攝）

「2022員林市社區環保志工表揚暨感恩演唱會」，向環保志工們獻上最大敬意。（吳敏菁攝）

「台灣最美的風景是人」，熱情活力環保志工是彰化縣最美的風景。員林市公所主辦、縣府指導14日舉辦「2022員林市社區環保志工表揚暨感恩演唱會」，向環保志工們獻上最大敬意，縣長王惠美也當場表揚員林市榮獲去年彰化縣清潔隊評比第一名，資源回收第二名。

王惠美表示，彰化縣共有7萬多名志工夥伴，透過志工的力量，讓環境乾乾淨淨，也感謝員林市長游振雄重視環保志工，特別舉辦表揚及感恩演唱會向志工致敬，只要上過志工課程，就能夠拿到志工證，縣府也會為志工保險，志工證是榮譽的象徵，如果到公立旅遊景點，也享有免費門票的優惠。

員林市長游振雄謝謝所有清潔隊夥伴的辛勞，更感謝社區志工夥伴，員林市今年願景是「2022獨一無二」，希望所有夥伴繼續努力，讓員林市更好更美，感謝所有清潔隊員及志工奉獻，呼籲鄉親只要在路上看見垃圾就順手撿拾，讓員林街道更好更美。

游振雄表示，員林市由30個社區所成立環保志工隊約2000位志工，總是犧牲假日睡眠時間，一大早打掃社區周圍環境，才能多次在考核中榮獲佳績，目前疫情持續升溫，市公所每周皆針對熱點等公共區域進行清消工作，夏季即將來臨，5月2日起已啟動41里大街小巷化學消毒防治噴藥，避免傳染疾病及登革熱發生，請市民安心。

這場溫馨又動人的演場會在員林市晴雨球場登場，邀請澎澎、鳥來嬤、邱芸子、林喬安、大百合及宋昱錦ft.迷霧森林樂團等知名歌手齊聚獻唱，圓圓擔任主持，耳熟能詳經典好歌讓人一起沉醉。