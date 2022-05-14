Gogoro宣布將與以色列兩輪車業領導者Metro Motor和Paz集團合作，於今年夏天在特拉維夫推出智慧電動機車和電池交換平台服務，未來也將擴及至以色列其他城市。

Metro Motor是以色列最大的兩輪車輛經銷商，Paz集團則是以色列天然氣和能源產業中的領導者。Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示，我們很高興能在以色列這個全球最具創新和技術發展的國家亮相，建立新時代的都會兩輪移動方式。

Metro Motor董事長Gadi Aviram表示，很高興能夠開始在以色列銷售Gogoro創新的智慧電動機車。Gogoro進入以色列市場對於兩輪車愛好者來說是個好消息，並且會成為Gogoro的重要成長動能，不斷地加深其在電動兩輪車市場的影響力，為大眾提供優化的用戶體驗，且兼顧具時尚、環保、情感多個面向的方案。

Paz集團執行長Nir Stern則表示，我們將率領兩輪車的電池交換平台，作為公司電動運具充電部門的一部分，並將透過我們的App為用戶提供專門的服務，打造一個為以色列的日常生活量身打造的創新移動解決方案。

陸學森表示，Gogoro成立的宗旨就是透過建立新的能源補給方式，導入智慧城市生態系統，提供能源給兩輪電動機車，促使城市朝永續能源的方向轉型。目前，Gogoro每天進行約35萬次電池交換，電池交換累積總量已超過2.9億次。