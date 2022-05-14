俄烏大戰超過2個月，雙方在馬利波的亞速鋼鐵持續交火，對於為何俄羅斯要圍困此地，外界紛紛猜測可能有北約的軍官也被圍困在鋼鐵廠中。前民進黨立委郭正亮認為，這個可能性非常高，他還指出，各國私底下想要撈人，但都被俄羅斯拒絕，北約和烏克蘭沒辦法，只能改打文宣戰。

郭正亮今天(14日)在政論節目《新聞大白話》中表示，2014年俄羅斯吞併克里米亞後，北約就派遣軍官進入烏克蘭，「他們本來長期就有關係」，很可能是有北約的軍官剛好在這裡，沒想到被圍困出不去，「可能性非常高」。

郭正亮指出，俄國的策略就是圍點打援，目前雙方在進行文宣戰，「已經不是戰爭」，而烏克蘭就拍攝影像聲稱被圍困的人有多可憐。但私底下卻是各路人馬來談，包括聯合國秘書長、加拿大總理和英國首相等等大咖來好幾輪，「私底下在做撈人的動作」，甚至還提出交換戰俘。郭正亮直言，「這很奇怪」，戰俘在戰爭時結束就會釋放，哪有交換戰俘的，且按照國際法不能虐待人家。

郭正亮分析，聯合國秘書長出面斡旋，希望俄軍不要再查安全通道，但俄方不答應，他們認為會有人裝扮成平民混出包圍圈。因此是由俄軍和聯合國一起監督，由於俄軍在場，這些人不便出來。郭正亮認為，俄軍希望活捉這些人，因為如果要殺死剩下的人太容易了。

郭正亮更說，馬立波基本上已經被俄軍攻下，亞速鋼鐵廠的情況對馬力波的戰局已無太大影響。據說裡面剩下不到一千人，有儲存的糧食，平民撤離後還能再撐一段時間。但俄羅斯也不管，「圍著你也走不了」，且所有出口聽說都有無人機監視，根本出不去，北約沒辦法，只好打文宣戰。但俄羅斯的訴求很簡單，出來投降就好，何不這些人能露臉？郭正亮還說，有被點名到的那些人一露臉，所有的謠言就破解了。