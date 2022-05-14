楊紫瓊跟吳漢章在《媽的多重宇宙》飾演父女。（摘自楊紫瓊FB）

2022年上半年國內外許多電影主題圍繞在「媽」的世界裡，包括《一家之主》、《媽的多重宇宙》和《奇異博士2：失控多重宇宙》，3個不同世代以及不同背景的母親各有對於子女還有家庭「甜蜜的負擔」，她們解決家庭事務的能力彷彿跟各個宇宙借來技能，身兼數職也像是在每個宇宙都有自己要扛起的不同角色，隨時會不小心失控。

《一家之主》由鮑起靜所飾演的快退休老師葉蘭心，每每遇到家裡的問題總是深吸一口氣後，繼續默默做牛做馬，要煩惱的事情包羅萬象，像30歲「女兒」柯佳嬿的感情跟工作狀態或是失智老媽媽的照顧，長期的壓力讓理智線斷裂，葉蘭心似虛似實，像來到另一個宇宙與失智老媽媽踏上尋找自我的旅程。楊紫瓊主演《媽的多重宇宙》是亞裔母親在一邊報稅，一邊還要替老公解決洗衣店大小事務、幫爸爸辦壽宴、阻止青少年女兒暴走出櫃，在她要炸裂的同時，多重宇宙的連結也就此展開。《奇異博士2：失控多重宇宙》中，「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）穿梭各個宇宙只為了尋找夢境裡年幼的雙胞胎愛子，還不惜變成大反派。

《一家之主》跟《媽的多重宇宙》也呈現出亞洲三代父親的不同面貌，飾演楊紫瓊「爸爸」的90歲吳漢章（James Hong），擁有多數老一輩人的重男輕女觀念，將兒子視為寶，讓女兒幫他們養老送終；寇世勳飾演的60歲出頭退休父親「羅大偉」，傳統觀念已經開始轉淡，在家把老婆當一家之「煮」只出一張嘴，等老婆離家才發現家事一切不易，對於太太的愛，儘管放不下面子也說不出口，便買了老婆最愛的蛋糕等她回家吃；關繼威飾演的中年父親「威門」，對於兒女的掌控感多數不再強烈，因為Y世代的孩子更有主觀意識，夫妻關係也漸漸地不再只是男主外女主內，老婆有時都還比老公更加強勢，工作能力甚至更強，對太太的愛依然無法輕易掛在嘴上，但男人開始會想如何跟另一半溝通。

以往觀眾都喜歡灑狗血跟戲劇化的劇情，但最近平淡寫實生活劇大夯，影迷們分享《媽的多重宇宙》呈現多數美國華裔家庭的狀況，並且以超級英雄來包裝，《一家之主》則是許多台灣家庭的日常，是你我之間身邊都會有這些故事，不只女性看了有感，不少男影迷在導演跑映後活動時分享自己的觀後感並忍住男兒淚：「看了電影裡的葉蘭心讓我深刻體會到母親辛苦跟偉大的一面，不渲染不誇飾，讓人更咀嚼有味」甚至有年輕男網友說自己一度坐在路邊冷靜思考，準備帶媽媽進電影院觀影。