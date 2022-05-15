台北市中正紀念堂車來速將在5月17日正式啟用，根據台北榮總規畫，屆時將分4線道處理，其中自駕車將以2人為單位分為高乘載和低承載車道，現場也有兒科醫師待命為快篩陽兒童看診。台北市長柯文哲說，這4天雙北確診數都落在3萬多，不合常理，主因是PCR量能緊繃，「上面都是黑數了」，未來一周確診數若再上升，是因為中南部慢慢上來。

柯文哲今赴中正紀念堂視察車來速防疫急門診建置進度，他指出，觀察12日至15日這4天的雙北確診數，剛好都落在3萬多，但按照R值大於1的情況下，不應當出現這狀況，主因是PCR量能已把確診數限制住，上面都是黑數了。

柯文哲說，他已和陳時中說防疫應實事求是，現在要做什麼疫調都很困難，能把確診者安置就很了不起，如今要做的是確保醫療量能守住、中重症都能照顧到。未來一個星期如果全台灣確診數再上升，那是因為中南部慢慢上來，因為尚未達到PCR量能極限，但北北基桃確診數大概就固定這樣，因為已經被PCR量能限制住。

針對中正紀念堂車來速的規畫，代表台北榮總擔任現場指揮官的副院長李偉強說，此處將提供採檢、看診、給藥「三合一」功能，醫護人員預計16日下午進駐，確保場地動線無虞，並做少量小測試，17日星期二將正式營運。

李偉強說，上路初期每天會分三班作業，上午時段為8時至12時，中午時段為12時至下午4時，晚上時段則是下午4時至晚間8時，每班約能篩檢400名，服務提前預約的民眾，現場也會保留少部分現場號，主要對象是快篩陽性民眾。

有關動線規畫，李偉強說，目前規畫4個車道，行人、機車各1道，自駕車則是開放2道，特別的是，這兩道將分為2人以下的低承載，以及2人以上的高乘載，如果車上有小朋友的家庭，現場也會有兒科醫師參與診治；必要時會開到3條車道。

至於台大體育館大型篩檢站規畫，柯文哲則說，現已和台大聯絡上，對方表示預計會用台大醫學院體育館來做防疫急門診，他也要求一天至少要能看1000人起跳，目前台大正在處理，準備好會通知台北市政府。