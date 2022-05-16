中央流行疫情指揮中心表示，默沙東口服抗病毒藥物莫納皮拉韋（Molnupiravir）預計今天傍晚到貨3萬5280份。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，莫納皮拉韋將優先保留給長照機構住民及洗腎患者，其他經醫師評估須要使用的民眾，將透過其他管道提供。

指揮中心統計，昨（15）輝瑞口服藥Paxlovid領用198人份，莫納皮拉韋領用42人份。羅一鈞說明，由於適逢周日，領用份數較少，但相較於前一個周日有增加。今年1到5月抗病毒口服藥累計領用量，Paxlovid共6093人份，莫納皮拉韋共2566人份，總計8659人份。

羅一鈞指出，今天3.5萬份莫納皮拉韋到貨後，也會盡快鋪貨下去，主要用於長照機構使用鼻胃管的患者，因為Paxlovid無法磨粉，鼻胃管進食的患者大多只能使用莫納皮拉韋，而洗腎患者因為腎功能影響，也比較適合使用莫納皮拉韋；會優先保留給這兩類族群使用，如果有其他經醫師評估還是需要用的民眾，將透過其他管道提供。

據指揮中心統計，今年迄今，包含長照、護理、精復、社福等住宿型機構共有638家出現住民或工作人員確診情況，累計1697名工作人員確診、3305名住民確診。