近日，前美國總統川普的夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在川普退任後首次接受美媒採訪。她15日接受福斯新聞專訪時表示：「在白宮生活很開心。成為美國第一夫人是我莫大的榮耀。」當被問及：「如果丈夫參選並當選，會重返白宮生活嗎？」她表示：「世事難料」，暗示川普將參加2024年大選。美政界有觀測認為，2024年，現任總統拜登和前總統川普可能會上演再次對決。

梅蘭妮亞表示：「我知道華盛頓特區的運營方式與其他城市截然不同。我很喜歡那裏」。南韓《朝鮮日報》16日引據報導說，梅蘭妮亞又說，「我認為川普政府執政的四年間我們取得了許多成就」，「料理白宮讓我感到很愉悅。那裏曾經是我的家」，「生活在那裏是一種特權。」

在美國，占美國奶粉供應八成的美國知名奶粉企業雅培（Abbott）大規模召回事件，新冠疫情長期化導致供應鏈混亂等引發了奶粉庫存驟降的「奶粉大亂」事態。對此，梅蘭妮亞表示：「在21世紀，看到人們因為缺少食物而痛苦，實在令人痛心。」當被問及：「導致這一事態的原因」，她譴責拜登政府稱，是因為「（缺乏）領導力」。

關於自己沒能登上時尚雜誌《VOGUE》封面一事，她表示：「很顯然，他們（VOGUE）帶有偏頗性，有明確的喜好」，「比起登上VOGUE封面，我有很多更為重要的事。」自第31任總統胡佛（1929年-1933年在任）的夫人盧．亨利．胡佛（Lou Henry Hoover）起，此後幾乎每一位第一夫人等曾登上《VOGUE》的封面，唯獨沒有給梅蘭妮亞機會。

2019年，川普在任期間，《VOGUE》主編安娜．溫圖爾針對為何不邀請梅蘭妮亞拍攝封面照的提問表示：「我認為，為帶領這個國家走向變化的女性給予支持非常重要」，並拒絕接受進一步的採訪。