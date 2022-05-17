新北市議員金瑞龍呼籲盡速補足醫護人力。（金瑞龍服務處提供）

據衛福部台閩地區護理人員統計表統計，新北市有執業登記的護理師及護士合計有2萬890人，在六都當中排名第4，只比第5名的桃園市多4000餘人，但新北市有近400萬人，人口數是全國最多的，而護理人員卻只有2萬出頭，護病比明顯失衡。

目前中央規範的護病比，醫學中心為1：9，也就是1名護理師照顧9名病人，區域醫院是1：12，地區醫院則為1：15，但這都遠低於國際標準的1：6，據了解，此次疫情期間，竟有醫院的護病比高達1：30。

新北市議員金瑞龍說，目前疫情期間，醫療量能非常吃緊，有護理師向他陳情，自己是護理師，一個人要協助150多位快篩陽性的患者，連吃飯、上廁所的時間都沒有，忙到焦頭爛額。金瑞龍也說，為使醫療量能正常運作，醫護必須盡快補足人力。

北榮病檢部檢驗科何祥齡主任指出，去年的情況是PCR量能不足、自動化設備不夠等問題，因此門診降載，投入大量人力採檢；今年是PCR量能夠，人力反而不足，且門診未降載，醫護人員除了原本的醫療業務外，又加上疫情相關檢驗，蠟燭兩頭燒。

天主教聖馬爾定醫院檢驗科高智雄主任表示，中央調整政策，快篩陽性才能做PCR，確實使採檢量縮減，但北部因陽性率較高，部分醫院負擔還是十分沉重。

疫情指揮中心指揮官陳時中喊話，現在突然增加病人與工作量當然辛苦，不過大家已經撐了兩年多，這最後一戰，大家把他撐過去，讓社會更安全，我想是一個很大的貢獻。陳時中並強調，若可以的話盡量讓醫療供應不要停，因為現在正是需要的時候，也強調津貼、獎勵會繼續編預算執行。

金瑞龍認為，目前因疫情嚴重，大量民眾跑到醫院要做PCR，造成採檢大塞車，醫護人員量能明顯不足、人力非常吃緊，必須正視護病比長期遠低於國際標準的現象，他會積極爭取強化護理師權益，並共同打造更優質的醫療體系。