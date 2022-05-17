台南今天新增2833例。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天新增2833例，因應疫情洪峰將屆，成大醫院本周五開設「COVID-19婦幼專責照護」，成大醫院院長沈孟儒說，台南每月約1000名新生兒誕生，樂觀估算1000個寶寶的媽媽有100名為確診孕婦，嬰兒垂直感染比例2％，婦幼專責照護有15張隔離嬰兒房，1個月可接生240名新生兒，以台南生產率是夠的。

沈孟儒說，疫情洪峰將屆，醫療需先做好萬全準備才能度過危機。他說，雖然Omicron有99.7％為輕症，只有0.25％屬於中重症，但中重症有20％是兒童，為守護婦幼健康，成大醫院與台南市政府討論後，決定成立「COVID-19婦幼專責照護」。

他說，以成大產房為例，從4月26日至今完成15例確診孕婦接生，新生兒垂直感染約2％，因此需要高度專業的醫療照護。「COVID-19婦幼專責照護」包括結合產科、新生兒科等，提供15張待產床，成立確診母嬰親善專區，並提供8床為6歲以下兒童重症專責照顧病床。

市長黃偉哲說，台南截至目前累計2萬7514例確診，1萬8526人仍隔離中。他提到，由於6歲以下幼兒無法施打疫苗，較容易被感染，且染疫後，比一般人更容易轉為中重症，孕婦也屬於高風險群，因此，南市府特別重視孕婦及幼兒確診者的健康照護，希望藉由設置專責照護病房，守護婦幼健康。

此外，也針對慢性病患尤其是洗腎患者等高危險群，因需固定洗腎，市府昨天也已聯繫洗腎診所、血液透析診所，希望這些診所開闢專區，讓這些患者在診所中能得到好的照顧，也不用擔心其他洗腎病患被感染。