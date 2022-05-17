基隆市衛生局招募51名護理人員、臨時人員。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

全台疫情持續發燒，醫護、行政人力需求增加，基隆市長林右昌今日宣佈，將為衛生局招募51名護理人員、臨時人員，協助居家醫療照護相關業務，只要接種3劑疫苗，並符合條件者，即日起歡迎投件。

基隆近期確診數維持在1500至2000例間，今日新增1917例，其中女性1035人、男性則有882人，年齡分佈以25至34歲最高。林右昌下午與團隊召開防疫會議後，專批為衛生局擴增人力，對外招募30名護理人員和21名臨時人員，協助居家醫療照護相關業務，只要完成3劑疫苗接種，並符合招募條件者，歡迎即日起投件至衛生局，呼籲符合資格人員一同加入防疫行列。

衛生局表示，這次招募工作事項為協助居家醫療照護業務，工作地點在七個行政區衛生所及衛生局本部；其中護理人員以月薪3萬1520元計，需高職以上、護理科系畢業，並提供畢業證書或執照；臨時人員則以時薪一小時168元計算，每週工時40小時，每月4週計，需高中職以上，具基本電腦操作技能。兩者皆享有勞健保及6％勞工退休金提撥。

此外，林右昌說，現在已開放施打COVID-19疫苗第二次追加劑，規畫6月中旬後，採取造冊集中為本市長者接種；但在計畫開始前，若符合規定長者，或18歲以上免疫不全及免疫力低下民眾，仍可自行前往衛生局合約醫療院所接種。