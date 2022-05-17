1名香港籍女子控告澳門籍的投顧公司李姓負責人，利用赴大陸出差機會，對她毛手毛腳，在飯店內用下體磨蹭說「妳是我的女人」，甚至返台後仍持續輕薄她，台北地檢署依據該公司電梯監視器畫面，認定李男有性騷舉動，17日依性騷擾罪起訴李男。

據了解，某香港投資顧問公司在台分公司李姓負責人，2019年在台徵求特助，被害女子因男友關係想在台灣工作應徵李男特助。

被害人控稱，她2019年3月11日到職，19日就陪李男到北京出差，李男在飛機上動手摸她大腿等隱私部位，還在北京的飯店內，將她壓在床上，隔著褲子用下體磨蹭她說「妳是我的女人」。

被害人控稱，她在大陸期間不時被李男摟抱、強吻，直到21日返台，李男還在辦公室的電梯裡，不顧他人在旁，強行摟抱她。李男又在辦公室摸她大腿，事後她向同事哭訴，並對李男錄音蒐證，3月26日即離職，提告李男涉嫌利用權勢性侵未遂、利用權勢強制猥褻等罪。

檢方因被害人所稱事發地幾乎都在大陸，事證難以取得，加上李男在錄音中又只承認喜歡被害人，檢方只能依據2人返台後，在公司電梯裡被監視器拍下的互動畫面，認定李男摟抱碰觸被害人肩、腰舉動，依性騷擾罪起訴。